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    Hakan Çalhanoğlu'na ceza kapıda

    Hakan Çalhanoğlu'na ceza kapıda

    İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Türkiye'de verdiği son röportaj sonrası Inter yönetimi tarafından ceza alacağını yazdı.
    • 25.06.2022 - 09:35
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    İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Türkiye'de verdiği röportajda teknik direktör Inzaghi'yi eleştirmesi nedeniyle ceza alacağını yazdı.

    Corriere dello Sport'un haberine göre geçtiğimiz günlerde Türkiye'de Tivibuspor'a röportaj veren Hakan Çalhanoğlu'nun Inter yönetimini kızdırdığını yazdı.

    Röportajında ligde oynanan kritik Milan derbisinde kendisinin ve Perisic'in oyundan çıktıktan sonra maçı kaybettiği söyleyen Çalhanoğlu'nu para cezasının beklediğini iddia etti.

    Hakan Çalhanoğlu na ceza kapıda #1

    "Şahsi fikrim mağlubiyete katkısı oldu"

    Milli futbolcumuz röportajda Inzaghi ile ilgili "75'te 3 değişiklik yaptı hoca. Ben, Barella ve Perisic oyundan çıktık biz. Sonra maç değişti 1-1 ve 2-1'i yedik. Orada hocanın da katkısı oldu maçta benim şahsi fikrim. Kendisine de söyledim. Ondan sonraki maç kupada onları yendik." sözlerini kullanmıştı.

    Özür diledi

    Çalhanoğlu röportajın ardından ise yaptığı açıklamada sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Bazı sözlerim medya tarafından yanlış anlaşıldı. Harika bir teknik direktör olarak gördüğüm ve benim Inter'e gelmemi çok isteyen, bana güvenen Bay Inzaghi'yi eleştirmedim." diye konuştu.

    Hakan Çalhanoğlu na ceza kapıda #2


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