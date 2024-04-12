Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları üzecek sözler: Avrupa'da kalmak istiyorum Inter'de forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray ile ilgili gelen soruya yanıt verdi.

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Inter'de başarılı bir sezon geçiren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kariyeriyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

CBS Sport'a konuşan Çalhanoğlu, kendisine yöneltilen bir soru üzerine Galatasaray taraftarı olmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kendisine "Kendini bir Galatasaray taraftarı olarak tanımlıyorsun ama hiç Türkiye'de oynamadın. Kendini Galatasaray forması giyerken hayal ediyor musun?" sorusu yöneltilen milli futbolcu, bu soruya net bir yanıt verdi.

"Avrupa'da oynamayı seviyorum"

Hakan, "Dürüst olmam gerekirse hayır. Avrupa'da oynamayı seviyorum. Tüm hedefim kariyerimi Avrupa'da geçirmek, en üst seviyede kalmak. Türkiye Süper Ligi'ni takip ediyorum. Geçen ay olanlardan daha iyi işler yaparlar diye umuyorum." şeklinde konuştu.

Hakan Çalhanoğlu'nun bu açıklamalarıyla, kariyerindeki hedeflerini ve Avrupa futbolundaki yerini net bir şekilde ortaya koyduğu görüldü. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 12 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.