Hakan Çalhanoğlu'ndan iddialı sözler: Dünyanın en iyisi benim Inter'de forma giyen A Milli Takım'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, dünya yıldızlarına adeta meydan okuyan bir açıklama yaptı.

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Bu sezon Inter'de kariyerinin en iyi futbolunu oynayan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan futbolseverleri de mest ediyor.

Attığı kilit paslarla ağızları açık bırakan milli futbolcumuz, 30 maçta 11 gol ve 3 asistle İtalyan takımını sırtlayan isimlerden biri oldu.

"Kroos ve Rodri arkamdan geliyor"

Hakan Çalhanoğlu, dünyanın en iyi oyun kurucusu olduğunu iddia etti.

DAZN'a konuşan 30 yaşındaki futbolcu, "Dünyanın en iyi oyun kurucusu benim. Arkamdan Rodri, Toni Kroos, Joshua Kimmich ve Enzo Fernandez geliyor." ifadelerini kullandı.

Kendine inandığının altını çizen milli oyuncu sözlerini şöyle tamamladı: