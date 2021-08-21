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    Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter kariyerine muhteşem başlangıç

    Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter kariyerine muhteşem başlangıç

    İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter'e 3 yıllık imza atan Hakan Çalhanoğlu, ilk lig maçında yıldızlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2021 - 20:24
    • Güncelleme : 21.08.2021 - 21:32
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    4 yıl Milan forması giydikten sonra Serie A'nın son şampiyonu Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, sezona harika bir başlangıç yaptı.

    HAKAN SEZONA MÜTHİŞ BAŞLADI

    İtalya Serie A'nın ilk haftasında Genoa'yı konuk eden Inter, Çalhanoğlu'nun damga vurduğu maçta ilk 14 dakikada 2-0 öne geçti.

    Maçın 6. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun ortasında kafayı vuran Milan Skriniar durumu 1-0'a getirirken milli futbolcu ilk asistini yaptı.

    Bu golden 8 dakika sonra sahneye çıkan Hakan, bu kez ağları kendi sarsarak takımını 2-0 öne geçirdi.

    Bu gollerin ardından Vidal ve Dzeko da sahneye çıkarak mücadelenin skorunu belirledi. (4-0)

    1 GOL 1 ASİST

    Inter kariyerindeki ilk lig maçına çıkan Çalhanoğlu, 1 gol, 1 asistle maçı tamamladı.

    Hakan Çalhanoğlu ndan Inter kariyerine muhteşem başlangıç #1

    Hakan Çalhanoğlu ndan Inter kariyerine muhteşem başlangıç #2

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