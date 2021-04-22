Hakan Çalhanoğlu'ndan nefis plase golü

Milli Takımımız'ın yıldız orta sahası Hakan Çalhanoğlu, Sassuolo karşısında muazzam bir gol kaydetti.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun bu sezonki yükselişi durdurulamıyor. Şampiyonluk yolunda iddiası tükenen İtalyan ekibi, son olarak Sassuolo'ya da 2-1 kaybederek havlu attı. Ama gözler Hakan Çalhanoğlu'ndaydı.

Adıdev takımlarla anılan Türk Milli Takımı'nın yıldızı kilit paslarının dışında attığı nefis plase golüyle kendine hayran bıraktı.

AYAĞA KALKIP ALKIŞLADI

Hakan'ın 30. dakikada sol köşeden orta açması beklenirken kaleye gönderdiği plase gol oldu. Futbolun en büyük yıldızlarından olan Zlatan Ibrahimovic tribünde izlediği gol için ayağa kalktı ve alkışladı, alkışın ardından şaşkın bir tebessüm yaptı.

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Forum.Milan: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü Hakan Çalhanoğlu

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)