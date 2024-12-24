Hakan Çalhanoğlu'nun asist yaptığı maçta Inter galip geldi

Haber Merkezi
İtalya Serie A'nın 17. haftasında Inter, Como'yu ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 48. dakikada milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Carlos Augusto ile 90+2. dakikada Marcus Thuram kaydetti.
Hakan, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.
INTER'İN BİR MAÇI EKSİK
Bu sonuçla puanını 37'ye yükselten ve bir maç eksiğiyle lider Atalanta'nın 3 puan gerisinde yer alan Inter, ligdeki bir sonraki maçında Cagliari'yi konuk edecek.
15 puanda kalan Como ise sahasında Lecce ile karşılaşacak.
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