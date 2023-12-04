Hakan Çalhanoğlu'nun füzesi kilidi açtı: Inter, Napoli'yi farklı geçti

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İtalya Serie A'nın 14. haftasında Napoli, Inter'i ağırladı.
Konuk ekip mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 44'te Hakan Çalhanoğlu, 62'de Nicolo Barella ve 85'te Marcus Thuram kaydetti.
Inter'in liderliği sürüyor
Bu sonuçla birlikte puanını 35 yaparak liderliğini sürdüren Inter ligin bir sonraki haftasında Udinese'yi konuk edecek.
24 puanda kalan Napoli ise zorlu Juventus deplasmanına gidecek.
Hakan Çalhanoğlu'ndan muhteşem gol
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika süre aldığı karşılaşmada kilidi açan isim oldu.
Hakan Çalhanoğlu, Napoli kalesine adeta bir füze yolladı.
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