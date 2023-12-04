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Hakan Çalhanoğlu'nun füzesi kilidi açtı: Inter, Napoli'yi farklı geçti

Hakan Çalhanoğlu'nun füzesi kilidi açtı: Inter, Napoli'yi farklı geçti Inter, Serie A'nın 14. haftasında konuk olduğu Napoli'yi 3-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, muhteşem bir gole imza attı.