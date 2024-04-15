Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Inter beraberlikle yetindi

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İtalya Serie A'nın 32. haftasında lider durumda bulunan Inter, Cagliari'yi ağırladı.
Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Inter'in gollerini 12. dakikada Marcus Thuram ve 74. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu atarken konuk ekibin sayıları 64. dakikada Eldor Shomurodov ve 83. dakikada Benito Viola'dan geldi.
Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika süre aldı.
Sırada Milan derbisi var
Bu beraberliğin ardından puanını 83 yapan Inter, ligdeki bir sonraki maçında Milan deplasmanına gidecek.
Puanını 31'e çıkaran Cagliari ise Juventus'u konuk edecek.
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