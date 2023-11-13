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Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Inter, Frosinone'yi yendi

Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Inter, Frosinone'yi yendi Inter, Serie A'nın 12. haftasında konuk ettiği Frosinone'yi Dimarco ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.