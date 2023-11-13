Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Inter, Frosinone'yi yendi

ensonhaber.com
İtalya Serie A'nın 12. haftasında Inter, Frosinone'yi ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 43'te Dimarco ve 48'te Hakan Çalhanoğlu'nun attığı gollerle 2-0 kazanmayı başardı.
Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti
Maça ilk 11'de başlayıp 81 dakika sahada kalan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu attığı golle İtalya'da en fazla gol atan Türk oyuncu unvanını Şükrü Gülesin'den devraldı.
Bu galibiyetle birlikte puanını 31'e yükseltip liderliği geri alan Inter milli aranın ardından zorlu Juventus deplasmanına gidecek.
15 puanda kalan Frosinone ise Genoa'yı konuk edecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış