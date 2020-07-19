Hakan Çalhanoğlu'ndan 1 gol 1 asist

Milan'ın Bologna'yı 5-1 yendiği maçta 1 gol 1 asistle oynayan Hakan Çalhanoğlu, toplamda 15 gole katkıda bulunmuş oldu.

Hakan Çalhanoğlu pandemi nedeniyle verilen aranın ardından Serie A'da adeta coştu.

Milan forması altında 22 Haziran 2020'den bu yana toplam 8 maça çıkan Hakan, bu karşılaşmalarda 5 gol atıp 5 asist yaptı ve 10 gole doğrudan katkı sağladı.

9 GOL 6 ASİST

Son olarak Bologna maçında bir gol bir asist yapan milli futbolcu, bu sezon tüm maçlarda 9 gol 6 asist ile 15 gol katkısına ulaşmış oldu.