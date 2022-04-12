Petrol
101.64
3.21%
Euro
15.97
0.03%
Dolar
14.68
0.15%
Altın
923.23
0.23%
Borsa
2433
-0.67%
Bitcoin
594.607
-3.74%
BTXN Coin
31.30
0.61%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C
    Hakem izin verdi, Moussa Niakhate orucunu açtı

    Hakem izin verdi, Moussa Niakhate orucunu açtı

    Almanya Birinci Futbol Ligi’nde Mainz 05 forması giyen Moussa Niakhate’ye, Augsburg ile karşılaştıkları maçta orucunu açması için hakem tarafından izin verildiği ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 12:48
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 13:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Dünya futbolunda 'oruç tutmak' uzun süredir tartışılırken bazı oyuncular maç günleri oruç tutmamayı tercih ederek performansını korumaya çalışırken, bazı futbolcular ise ibadetlerinden taviz vermiyor. Bunlardan biri de Mainz forması giyen Niakhate...

    Hakem izin verdi, orucunu açtı

    Bild gazetesinin "Bu içme molası Bundesliga’nın tarihine geçti" başlığıyla verdiği haberde, 26. hafta erteleme maçının 65. dakikasında topun Mainz yarı sahasında auta gittikten sonra hakem Matthias Jöllenbeck’in, Niakhate’ye işaret ettiği ve karşılaşmayı hemen tekrar başlatmadığı belirtildi.

    Hakem izin verdi, Moussa Niakhate orucunu açtı #1

    Hemen hemen kimsenin fark etmediği bu olayın tam güneşin battığı zamanda gerçekleştiğine işaret edilen haberde, "Böylelikle Bundesliga tarihinde ilk kez Ramazan'da içme molası yaşandı." ifadesi kullanıldı.

    Niakhate hakeme teşekkür etti

    Niakhate’nin kaleci Robin Zentner’in verdiği iki şişeden su içtiği ve ardından oyuna devam edildiği aktarılan haberde, daha sonra Niakhate’nin hakeme teşekkür ettiği kaydedildi.

    Bilindiği üzere dünya futbolunda Müslüman futbolcular, önceki yıllarda orucunu açabilmek sakatlanma numarası yapıyordu.

    Hakem izin verdi, Moussa Niakhate orucunu açtı #2

    (Görüntüler Bundesliga yayıncısı beIN Sports'tan alınmıştır)


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    Kahramanmaraşlı jokey alışverişe atla çıkıyor
    İç Haber

    Kahramanmaraşlı jokey alışverişe atla çıkıyor

    'NATO yaygara koparıyor'
    Dünya

    'NATO yaygara koparıyor'

    Görüş Bildir