Hakem izin verdi, Moussa Niakhate orucunu açtı

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde Mainz 05 forması giyen Moussa Niakhate’ye, Augsburg ile karşılaştıkları maçta orucunu açması için hakem tarafından izin verildiği ortaya çıktı.

Dünya futbolunda 'oruç tutmak' uzun süredir tartışılırken bazı oyuncular maç günleri oruç tutmamayı tercih ederek performansını korumaya çalışırken, bazı futbolcular ise ibadetlerinden taviz vermiyor. Bunlardan biri de Mainz forması giyen Niakhate...

Hakem izin verdi, orucunu açtı

Bild gazetesinin "Bu içme molası Bundesliga’nın tarihine geçti" başlığıyla verdiği haberde, 26. hafta erteleme maçının 65. dakikasında topun Mainz yarı sahasında auta gittikten sonra hakem Matthias Jöllenbeck’in, Niakhate’ye işaret ettiği ve karşılaşmayı hemen tekrar başlatmadığı belirtildi.

Hemen hemen kimsenin fark etmediği bu olayın tam güneşin battığı zamanda gerçekleştiğine işaret edilen haberde, "Böylelikle Bundesliga tarihinde ilk kez Ramazan'da içme molası yaşandı." ifadesi kullanıldı.

Niakhate hakeme teşekkür etti

Niakhate’nin kaleci Robin Zentner’in verdiği iki şişeden su içtiği ve ardından oyuna devam edildiği aktarılan haberde, daha sonra Niakhate’nin hakeme teşekkür ettiği kaydedildi.

Bilindiği üzere dünya futbolunda Müslüman futbolcular, önceki yıllarda orucunu açabilmek sakatlanma numarası yapıyordu.

(Görüntüler Bundesliga yayıncısı beIN Sports'tan alınmıştır)