Hakem Michael Oliver'ın Arne Slot'a gösterdiği kırmızı kart olay oldu

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İngiltere Premier Lig'de kötü hava şartları nedeniyle dün akşam oynanan 15. hafta mücadelesi derbiye sahne oldu.

Everton sahasında lider Liverpool'u konuk etti. Everton'ın gelecek sezon yeni stadına taşınacak olması sebebiyle Goodison Park'taki son Merseyside derbisi olma özelliğini taşıyan karşılaşma nefesleri kesti.

2-2 biten maça damga vuran olay ise Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'a çıkan kırmızı kart oldu.

ARNE SLOT'A GÖRÜLMEMİŞ KIRMIZI KART

Hakem kararlarının tartışmalara neden olduğu maçın ardından soluğu hakem Michael Oliver'ın yanında alan Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, hakemin elini sert biçimde sıktığı gerekçesiyle kırmızı kartla cezalandırıldı.

Kırmızı kart kararıyla daha da sinirlenen Slot'un hakem Oliver ile bir süre tartıştığı anlar yayına yansıdı.