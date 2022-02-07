Euro
15.52
-0.16%
Dolar
13.55
-0.08%
Altın
789.37
0.11%
Borsa
1924
-1.04%
Bitcoin
573.480
3.10%
BTXN Coin
33.04
1.10%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Güneşli 7 C
    Hakemden Mohamed Salah'a: Al sen yönet maçı

    Hakemden Mohamed Salah'a: Al sen yönet maçı

    Afrika Kupası finalinde hakem Victor Gomes'in, Mısır'ın yıldızı Salah'ın itirazlarına "Al sen yönet" şeklinde karşılık vermesi gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 11:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nın finali, Kamerun'un başkenti Yaounde'deki Olembe Stadı'nda yapıldı.

    Finalde, 2002 ve 2019 finalisti Senegal ile sonuncusu 2010'da olmak üzere 7 şampiyonluğu bulunan Mısır karşı karşıya geldi.

    Normal süresi ve uzatmaları golsüz biten finalde penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Senegal, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

    Hakemden Mohamed Salah a: Al sen yönet maçı #1

    "AL SEN YÖNET!"

    Mücadelenin 35. dakikasında ise ilginç bir an yaşandı.

    Mısır'ın yıldızı Salah, hakem Victor Gomes'e itirazlarda bulunurken Gomes'ten çok ilginç bir yanıt geldi.

    Gomes, yıldız oyuncuya düdüğünü ve kartını uzatarak "Al maçı sen yönet" dedi.

    Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

    Hakemden Mohamed Salah a: Al sen yönet maçı #2

    (Görüntü TRT Spor'dan alınmıştır)

    SALİH DURSUN AKILLARA GELDİ

    Öte yandan bu olay Türk futbolseverlerin aklına Salih Dursun - Deniz Ateş Bitnel olayını getirdi.

    Hatırlanacağı üzere, Trabzonspor ile Galatasaray'ın oynadığı karşılaşmada bordo-mavili futbolcu Salih Dursun, maçın hakemi Deniz Ateş Bitnel'e yere düşürdüğü kırmızı kartı göstererek tepki vermiş ve bu olay Süper Lig'e damga vurmuştu.

    Hakemden Mohamed Salah a: Al sen yönet maçı #3

    Yaşananların ardından Deniz Ateş Bitnel hakemliği bırakmak durumunda kalmış ve Salih Dursun'un heykeli dikilmişti.

    Mohamed Salah hakemin verdiği kartı alıp, kendisine gösterseydi benzer bir durum yaşanmış olacaktı.

    Hakemden Mohamed Salah a: Al sen yönet maçı #4

    Afrika Uluslar Ligi'nde ilginç olay: Sol bek kaleci oldu - HABERİ

    Hakemden Mohamed Salah a: Al sen yönet maçı #5

    Afrika Uluslar Kupası'nda Tetteh, Boupendza'ya yumruk attı - HABERİ

    Hakemden Mohamed Salah a: Al sen yönet maçı #6

    Afrika'da hakem maçı 2 kez bitirdi, futbolcular oynamayı reddetti - HABERİ

    Hakemden Mohamed Salah a: Al sen yönet maçı #7


    Görüş Bildir