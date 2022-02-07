Hakemden Mohamed Salah'a: Al sen yönet maçı

Afrika Kupası finalinde hakem Victor Gomes'in, Mısır'ın yıldızı Salah'ın itirazlarına "Al sen yönet" şeklinde karşılık vermesi gündem oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nın finali, Kamerun'un başkenti Yaounde'deki Olembe Stadı'nda yapıldı.

Finalde, 2002 ve 2019 finalisti Senegal ile sonuncusu 2010'da olmak üzere 7 şampiyonluğu bulunan Mısır karşı karşıya geldi.

Normal süresi ve uzatmaları golsüz biten finalde penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Senegal, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

"AL SEN YÖNET!"

Mücadelenin 35. dakikasında ise ilginç bir an yaşandı.

Mısır'ın yıldızı Salah, hakem Victor Gomes'e itirazlarda bulunurken Gomes'ten çok ilginç bir yanıt geldi.

Gomes, yıldız oyuncuya düdüğünü ve kartını uzatarak "Al maçı sen yönet" dedi.

Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

(Görüntü TRT Spor'dan alınmıştır)

SALİH DURSUN AKILLARA GELDİ

Öte yandan bu olay Türk futbolseverlerin aklına Salih Dursun - Deniz Ateş Bitnel olayını getirdi.

Hatırlanacağı üzere, Trabzonspor ile Galatasaray'ın oynadığı karşılaşmada bordo-mavili futbolcu Salih Dursun, maçın hakemi Deniz Ateş Bitnel'e yere düşürdüğü kırmızı kartı göstererek tepki vermiş ve bu olay Süper Lig'e damga vurmuştu.

Yaşananların ardından Deniz Ateş Bitnel hakemliği bırakmak durumunda kalmış ve Salih Dursun'un heykeli dikilmişti.

Mohamed Salah hakemin verdiği kartı alıp, kendisine gösterseydi benzer bir durum yaşanmış olacaktı.