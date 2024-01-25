Hakim Ziyech golünü attı: Fas tur biletini kaptı

ensonhaber.com
Afrika Uluslar Kupası F Grubu son maçında Fas ise Zambiya karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanan Fas'ın golünü 38. dakikada Hakim Ziyech kaydetti.
Sakatlandı
Maçtaki tek golü atan Hakim Ziyech, 46. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
Bu sonucun ardından Fas, F Grubu'nu 7 puanla lider tamamlarken Zambiya ise 2 puanla 3. sırada kaldı.
Grubun diğer maçında Cedric Bakambu'nun takımı Demokratik Kongo, Tanzanya ile 0-0 berabere kaldı ve bir üst tura yükseldi.
Eşleşmeler belli oldu
Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri ise şöyle:
Nijerya-Kamerun
Angola-Namibya
Yeşil Burun Adaları-Moritanya
Fas-Güney Afrika
Mısır-Demokratik Kongo
Ekvator Ginesi-Gine
Mali-Burkina Faso
Senegal-Fildişi Sahili
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış