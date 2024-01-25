Hakim Ziyech golünü attı: Fas tur biletini kaptı Fas, Afrika Uluslar Kupası F Grubu son maçında Zambiya'yı 1-0 mağlup etti ve grubu lider tamamlayarak üst tura yükseldi.

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Afrika Uluslar Kupası F Grubu son maçında Fas ise Zambiya karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanan Fas'ın golünü 38. dakikada Hakim Ziyech kaydetti.

Sakatlandı

Maçtaki tek golü atan Hakim Ziyech, 46. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Fas, F Grubu'nu 7 puanla lider tamamlarken Zambiya ise 2 puanla 3. sırada kaldı.

Grubun diğer maçında Cedric Bakambu'nun takımı Demokratik Kongo, Tanzanya ile 0-0 berabere kaldı ve bir üst tura yükseldi.

Eşleşmeler belli oldu

Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri ise şöyle: