Hakim Ziyech, istatistiklerde sıfır çekti

Galatasaray, Malmö deplasmanında sahadan beraberlikle ayrılırken, Hakim Ziyech de oyuna girdikten sonra bekleneni veremedi.

87. dakikada oyuna dahil olan Faslı futbolcu, 3 dakikalık sürede yalnızca 2 kez topla buluştu ve mücadelede etkisiz kaldı.

Ziyech’in istatistikleri şu şekilde:

2 topla buluşma

0/3 ikili mücadele

0/1 çalım girişimi

1 top kaybı

OKAN BURUK’TAN ZİYECH AÇIKLAMASI

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Okan Buruk, Ziyech’in performansı hakkındaki soruları yanıtladı.

Faslı oyuncunun iyi niyetle mücadele ettiğini belirten Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Sonradan oyuna girmek kolay değil, zor. İkinci golde birçok oyuncu oradaydı. Daha iyi savunabilirdik. Pozisyonu da tam olarak görmedim. Tam olarak bir şey söyleyemeyeceğim. İyi niyetinden şüphe etmiyorum. Oyuncularımızın hepsi Galatasaray'ın kazanması için ellerinden geleni yapıyorlar. Çok kısa süre oynadı. Bu kısa sürede de iyi niyetli bir şeyler yapmaya çalıştı.