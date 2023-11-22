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Hakim Ziyech'in gol attığı maçta Fas, Tanzanya'yı yendi

Hakim Ziyech'in gol attığı maçta Fas, Tanzanya'yı yendi Dünya Kupası elemelerinde Fas, Tanzanya'yı 2-0 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini Hakim Ziyech ve Bakari Nondo (Kendi kalesine) attı.