Halaand'ın 5 gol attığı maçta Manchester City farklı turladı
ensonhaber.com

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 5. turunda Luton Town, Manchester City'yi ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 6-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Haaland'dan 5 gol

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 3, 18, 40, 55 ve 58. dakikalarda Erling Haaland ile 72. dakikada Mateo Kovacic atarken Luton Town'ın sayılarını 45 ve 52. dakikalarda Jordan Clark kaydetti.

Norveçli yıldızın 5 golünün 4'ünde asisti Kevin De Bruyne yaptı.

Manchester City'nin bir sonraki turdaki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.