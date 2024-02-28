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Halaand'ın 5 gol attığı maçta Manchester City farklı turladı

Halaand'ın 5 gol attığı maçta Manchester City farklı turladı Manchester City, FA Cup 5. turunda konuk olduğu Luton Town'ı 6-2 yendi. Erling Haaland'ın attığı 5 golün 4'ünde asisti Kevin De Bruyne yaptı.