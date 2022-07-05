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Halil Akbunar, Westerlo formasını giydi

Halil Akbunar, Westerlo formasını giydi

Göztepe'nin 28 yaşındaki kaptanı Halil Akbunar, KVC Westorlo ile anlaşmasının ardından Belçika’ya gitti. Sarı-kırmızılı ekibin transferden 1 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.