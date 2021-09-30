Halil Umut Meler verdiği 2 penaltı kararıyla Lille'i yıktı

Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg ve Lille takımları karşı karşıya gelirken, maça Halil Umut Meler'in verdiği kararlar damga vurdu.

Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki ikinci hafta maçında Lille, deplasmanda Salzburg ile karşılaşırken mücadeleye hakem Halil Umut Meler'in verdiği karar damga vurdu.

Karşılaşmanın 30. dakikasında Salzburg'da Adeyemi, Botman'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Lille futbolcuları, pozisyonun penaltı olmadığı ve kendi lehlerine faul verilmesi yönünde itirazlarda bulunurken, VAR hakem Mete Kalkavan pozisyonu izlemesi için Halil Umut Meler'i çağırdı.

DAKİKALARCA POZİSYONU İZLEDİ

Yaklaşık 3 dakika boyunca pozisyonu izleyen hakem Meler, kararını değiştirmedi ve penaltı noktasını gösterdi. Atış kullanılmadan önce başta Burak Yılmaz olmak üzere Lille futbolcuları uzun süre itiraz etse de karar değişmedi.

Salzburg'ta topun başına geçen Adeyemi, 35. dakikada topu ağlarak göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

HERKES BURAK'A, BURAK HAKEME ANLATTI

Lille futbolcularının Halil Umut Meler'e yaptığı itirazlar sırasında Burak Yılmaz, bir nevi tercüman gibi hareket etti.

Konuk ekibin oyuncuları, aynı dili konuşmaları nedeniyle itirazlarını Burak Yılmaz'a söylediği ve milli futbolcunun da Halil Umut Meler'e anlattığı görüldü. Sonrasında Lille takımı, direkt hakemle konuşarak itirazlarını dile getirdiler.

BURAK'TAN TÜRKÇE İSYAN: HOCAM YAPMA

Milli futbolcunun verilen karara yaptığı itirazlarda kurduğu Türkçe cümleler kameralara yansıdı.

Burak Yılmaz'ın Halil Umut Meler'e 'Hoca yapma ya' dediği ekranlardan duyulurken, Meler kararında herhangi bir değişikliğe gitmedi.

BU KEZ BURAK PENALTI YAPTIRDI

Karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında hakem Halil Umut Meler, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

Salzburg'un kazandığı frikikte Burak Yılmaz, barajdayken topa eliyle müdahale etti. Halil Umut Meler tereddüt etmeden penaltı kararı verdi. Topun başına bir kez daha geçen Adeyemi, 53. dakikada skoru 2-0'a getirdi.

Öte yandan ev sahibi Salzburg mücadeleyi 2-1 kazanırken, Fransız temsilcisinin tek golü Burak Yılmaz'dan geldi.

Verilen penaltı kararına Lille'den hiçbir oyuncunun itiraz etmediği görüldü.