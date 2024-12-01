Halil Umut Meler’in yönettiği maçta Al Hilal, Al Shabab'ı mağlup etti

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Suudi Arabistan Pro Lig'in 12. hafta maçında Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Al Shabab, Jorge Jesus'un takımı Al Hilal'i ağırladı.

Özel davetle Halil Umut Meler'in yönettiği mücadeleyi konuk ekip 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 14 ve 62'de Sergej Milinkovic-Savic atarken Al Shabab'ın tek sayısını 6'da Abderrazak Hamdallah kaydetti.

2 KIRMIZI KART ÇIKTI

Mücadelenin 44. dakikasında Al Hilal oyuncusu Kalidou Koulibaly kırmızı kart gördü.

Kırmızı kart gören bir diğer isim ise 58. dakikada Al Shabab oyuncusu Al Sharari oldu.

Bu galibiyetin ardından puanını 31 yapan Al Hilal, ligdeki bir sonraki maçında Al Raed'i konuk edecek.

22 puanda kalan Al Shabab ise Al Fateh'i ağırlayacak.