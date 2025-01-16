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Hamdallah, taktik veren Fatih Terim’e su şakası yaptı

Hamdallah, taktik veren Fatih Terim’e su şakası yaptı Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Al Riyadh'ı 90+7'de Hamdallah'ın kaydettiği golle 2-1 mağlup etti. Galibiyet golünü atan Hamdallah'ın, Fatih Terim'e yaptığı şaka gündem oldu.