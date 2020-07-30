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Hangi ligde kim gol kralı oldu
- Haber Merkezi
- 30.07.2020 - 13:52
Hemen hemen bütün liglerde 2019-2020 sezonu sona erdi.
Süper Lig'de ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde sezonu şampiyon olarak tamamlayan takımlar belli olurken, gol krallığı yarışını zirvede bitiren isimler de netleşti.
IMMOBİLE 35 GOL ATTI
35 gol atan Ciro Immobile ile 34 gollü Lewandowski ön plana çıkan isimler oldu.
İşte liglerin gol kralları:
Premier Lig: Vardy (23 gol)
La Liga: Messi (25 gol)
Serie A: Ciro Immobile (35 gol) - Bitime 1 hafta var
Bundesliga: Lewandowski (34 gol)
Ligue 1: Mbappe, Ben Yedder (18'er gol)
Hollanda Ligi: Steven Berghuis, Cyriel Dessers (15'er gol)
Portekiz Ligi: Mehdi Taremi, Carlos Vinicius, Pizzi (18'er gol)
Belçika Ligi: Jonathan David, Dieumerci Mbokani (18'er gol)
Ukrayna Ligi: Junior Moraes (20 gol)
Rusya Ligi: Sardar Azmoun (17 gol)
Yunanistan Ligi: Youssef El Arabi (20 gol)
Süper Lig: Sörloth (24 gol)
Not: Hollanda, Fransa ve Belçika ligleri, koronavirüs nedeniyle tamamlanamadı.