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    Hapis cezası alan Robinho ülkesinde mahsur kaldı

    Milan savcılığı, cinsel saldırıdan hüküm giyen eski futbolcu Robinho için iade talebinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 13:24
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    Hapis cezası alan Robinho ülkesinde mahsur kaldı

    Milano Cumhuriyet Savcılığı, cinsel saldırıdan dolayı kesinlenmiş hapis cezasına çarptırılan Robinho için iade talebini ve uluslararası tutuklama emrini Adalet Bakanlığı'na iletti.

    Ancak Brezilya Anayasası, vatandaşlarının iadesine izin vermediği için eski futbolcunun İtalya'ya teslim edilmeyeceği düşünülüyor. İtalyan makamlarının talebiyle Robinho, ülkesinden ayrılması ve herhangi bir AB üyesi ülkeye seyahat etmesi halinde tutuklanma riskiyle karşı karşıya kalacak.

    Hapis cezası alan Robinho ülkesinde mahsur kaldı #1

    NE OLMUŞTU?

    İtalya'da Yargıtay, Brezilyalı futbolcu Robinho'nun İtalya'da top koşturduğu dönemde genç bir kadına yönelik toplu cinsel saldırıdan aldığı 9 yıl hapis cezasını onadı.

    Robinho, 2013 yılında Milan’da forma giydiği dönemde, Milano’da bir gece kulübünde genç bir kadına yönelik toplu tecavüze karıştığı gerekçesiyle Kasım 2017'de 9 yıl hapis cezası almıştı. İkinci derece mahkeme olan Milano Temyiz Mahkemesi de Aralık 2020’de bu cezayı onamıştı.

    Hapis cezası alan Robinho ülkesinde mahsur kaldı #2

    KADRO DIŞI KALIP FUTBOLU BIRAKTI

    37 yaşındaki futbolcu, son olarak ülkesinde yine Santos takımına dönmüş ancak Milano'daki bu davayla ilgili hakkında çıkan iddialardan ötürü kadro dışı kalmıştı.

    Kariyerine, ülkesinin Santos takımında başlayan ve bir dönem kendisi için yüksek bonservis bedelleri ödenen Robinho, Real Madrid, Manchester City, Milan, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Sivasspor ve Medipol Başakşehir'de forma giymişti.


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