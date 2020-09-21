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    Haris Medunjanin kornerden gol attı

    Haris Medunjanin kornerden gol attı

    MLS takımı Cincinnati'de forma giyen Haris Medunjanin, New York Red Bulls'u deplasmanda 1-0 yendikleri maçta köşe vuruşundan harika bir gol attı.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2020 - 11:03
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    Amerika MLS'in 3. haftasında New York Red Bulls ile Cincinnati takımları karşı karşıya geldi.

    KORNERDEN GOL ATTI

    Mücadelenin 81. dakikasında köşe vuruşunu kullanmak için topun başına geçen Haris Medunjanin, attığı harika golle takımına 3 puanı kazandıran isim oldu.

    Rakibini deplasmanda 1-0 yenen konuk ekip Cincinnati, puanını 6 yaparak ikinci sıraya yükseldi.

    İşte o jeneriklik gol:

    Haris Medunjanin kornerden gol attı - İZLE

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