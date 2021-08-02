Harry Kane, Tottenham'da antrenmana çıkmadı

Harry Kane, Tottenham'ın bugünkü sezon öncesi antrenmanına katılmadı. Kane, mayıs ayında Spurs'e bu yaz kulüpten ayrılmak istediğini söyledi.

Mayıs ayında İngiliz futbolcu Harry Kane Man City, Manchester United ve Chelsea ile görüşmek için Spurs'e ayrılmak istediğini söylemişti. Haziran sonunda Manchester City, İngiltere kaptanı için 100 milyon sterlinlik bir teklifte bulundu.

Sky Sport'un haberine göre; Kane 120 milyon sterlin üzerinde bir değere sahip. Tottenham, Kane'i, başkan Daniel Levy ile arasındaki özel bağdan ötürü takımda tutacağına inanıyor.

ANTRENMANA KATILMADI

Ancak İngiliz futbolcu takımın yeni sezon için bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almadı.

Juventus'un eski futbolcusu Fabio Paratici'yi kulübün yeni futbol direktörü olarak atayan Levy, haziran ayında Kane'in Spurs ile bir anlaşma yapmanın zor olabileceğini ima etti.

Bu arada Manchester City başkanı Khaldoon Al Mubarak, geçen sezonun Şampiyonlar Ligi finalinden sonra, kulübün bu yaz "rekabetçi ve agresif" olacağını ve "birkaç kilit pozisyonda kadroya kalite getirerek" güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.