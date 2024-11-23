Harry Kane yıldızlaştı! Bayern Münih, Augsburg'a 3 attı

Almanya Bundesliga'nın 11.hafta mücadelesinde Bayern Münih ile Augsburg karşı karşıya geldi.
Allianz Arena'da oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Bayern Münih oldu.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri, Harry Kane 63. dakikada, 90+3. dakikada penaltıdan ve 90+5. dakikada kaydetti.
BOEY, OYUNA DAHİL OLDU
Kırmızı-beyazlıların Galatasaray'dan transferi Sacha Boey, sakatlığı nedeniyle 12 maç sonunda takım kadrosuna alındı. Mücadelede 90+4'te oyuna dahil oldu.
BAYERN, MAĞLUBİYET YAŞAMADI
Bayern Münih, Bundesliga'da oynadığı 11 maçta da yenilmedi.
Bayern Münih, bu maçın ardından puanını 29 yaptı. Augsburg, 12 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Bayern Münih, Borussia Dortmund deplasmanına gidecek. Augsburg, Bochum'u konuk edecek.
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