Harry Kane'in rekor maçında Bayern Münih, Köln'ü tek golle geçti Bayern Münih, Bundesliga'nın 12. haftasında konuk olduğu Köln'ü Harry Kane'in golüyle 1-0 mağlup etti.

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Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Köln, Bayern Münih'i ağırladı.

Konuk takım mücadeleyi 20. dakikada Harry Kane ile bulduğu golle 1-0 kazanmayı başardı.

Kane rekor kırdı

Harry Kane, Bundesliga tarihinde 12 maçta 18 gol atan ilk futbolcu oldu ve lig tarihinin en golcü İngiliz futbolcusu unvanını aldı.

Öte yandan Bayern Münih bu sezon ilk kez bir maçta 2 gol atamadı.

Bayern değişiklik yapmadı

Ligin dibine demir atan Köln maçı isabetli şut atamadan tamamlarken Bayern Münih ise maçı oyuncu değişikliği yapmadan tamamladı.

Alınan bu sonucun ardından puanını 32'ye yükselten Bayern Münih ligin bir sonraki haftasında Union Berlin'i ağırlayacak.

6 puanda kalan Köln ise Darmstadt deplasmanına gidecek.