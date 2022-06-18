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    Harry Kewell'ın yeni takımı belli oldu

    İskoçya Ligi ekiplerinden Celtic, Harry Kewell'ın yeni sezonda antrenör ekibinde yer alacağını açıkladı.
    • 18.06.2022 - 14:06
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    Harry Kewell'ın yeni takımı belli oldu

    Bir dönem Galatasaray forması giyen Harry Kewell, yeni sezonde Celtic'te görev yapacak.

    Celtic'ten yapılan açıklamada, Harry Kewell'ın gelecek sezon itibariyle teknik direktör Ange Postecoglou'nun ekibinde yer alacağı ifade edildi.

    Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Kewell, "Ange'nin ekibine ve Celtic'e katılmak benim için büyük bir onur. İlk sezonunda harika bir iş yaptılar. Celtic, dünyada ilgiye takip edilen bir kulüp ve bu takımın parçası olabilmek çok özel bir duygu." ifadelerini kullandı.

    Birçok takımı çalıştırdı

    Antrenörlük kariyerine İngiliz ekibi Watford'un U23 takımında başlayan Kewell, sonrasında İngiltere'de Crawley Town, Notts County, Oldham Athletic ve Barnet'ı çalıştırmıştı.

    Liverpool'dan 2008 yılında Galatasaray'a transfer olan Kewell, sarı-kırmızılı takımda 3 sezon forma giyerken 91 maçta 34 gol ve 17 asist kaydetmişti.

    Harry Kewell ın yeni takımı belli oldu #1


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