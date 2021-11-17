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    Hatalı gol yiyen Muslera eleştirilerin hedefinde

    Hatalı gol yiyen Muslera eleştirilerin hedefinde

    Bolivya ile oynanan maçta hatalı goller yiyen Fernando Muslera, ülkesinde eleştiri oklarından nasibini aldı. Bazı kullanıcılar, Uruguaylı kalecinin milli takıma çağrılmamasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2021 - 11:14
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 11:46
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    Geçen sezon Rize'de yaşadığı sakatlığın ardından bir türlü toparlanamayan Fernando Muslera, yediği hatalı gollerle dikkat çekiyor.

    HATALI GOL YEDİ

    Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, bu kez de Uruguay'ın deplasmanda Bolivya'ya 3-0 mağlup olduğu maçta çok ilginç bir gol yedi.

    Hatalı gol yiyen Muslera eleştirilerin hedefinde #1

    Hatalı gol yiyen Muslera eleştirilerin hedefinde #2

    Hatalı gol yiyen Muslera eleştirilerin hedefinde #3

    GODIN İSYAN ETTİ

    Maçın 29. dakikasında Juan Carlos Arce'nin ortasında topu elinden kaçıran Muslera, bir anlamda golü kendi kalesine attı.

    Yaklaşık bir ay önce benzer golü Arjantin-Uruguay maçında Lionel Messi'den yiyen Muslera, performansıyla Galatasaray taraftarını da endişelendirdi. Uruguay kaptanı Godin, golden sonra Muslera'ya isyan etti.

    Hatalı gol yiyen Muslera eleştirilerin hedefinde #4

    URUGUAY'IN DÜNYA KUPASI ŞANSI AZALDI

    Bu mağlubiyet sonrası Uruguay'ın Dünya Kupası şansı azaldı. Brezilya ve Arjantin ilk iki sırada yer alırken Ekvador 4. Kolombiya ise 5. sırada yer alıyor.

    Fernando Muslera'nın takımı Uruguay, topladığı 16 puanla 7. sırada yer alıyor. Yüksek ihtimalle Uruguay, Katar'daki dünya kupasında yer alamayacak.

    CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk dört takım direkt dünya kupasına giderken, beşinci takım eleme oynuyor.

    Hatalı gol yiyen Muslera eleştirilerin hedefinde #5

    MUSLERA ALEYHİNE PAYLAŞIMLAR

    Fernando Muslera, Beşiktaş derbisinde Larin'den yediği goller sonrası eleştirilerin hedefi olmuştu.

    Muslera'nın dün geceki performansı Uruguay'da eleştirilere neden oldu. Uruguaylı taraftarlar, Muslera'nın kötü golleri sonrası bazı paylaşımlar yaptı.

    Hatalı gol yiyen Muslera eleştirilerin hedefinde #6

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