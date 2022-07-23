Hazard sakatlandı, El Clasico'yu kaçırabilir

Eden Hazard, Real Madrid'le çıktığı son antrenmanda aşırı kas yüklenmesi nedeniyle sakatlık yaşadı ve 24 Temmuz günü oynanacak El Clasico maçını kaçırabilir.

Real Madrid'e transfer olduktan sonra yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü eski seviyesine ulaşamayan Hazard, bir kez daha sakatlık yaşadı.

As'da yer alan habere göre; son çıktığı idmanda aşırı kas yüklenmesi nedeniyle sakatlık yaşayan Belçikalı yıldız, 24 Temmuz günü oynanacak olan El Clasico'ya yetişemeyebilir.

Real Madrid ile Barcelona 24 Temmuz günü TSİ 06:00'da Las Vegas'da karşı karşıya gelecek.

16 kez sakatlandı

31 yaşındaki Hazard 2019 yazında Chelsea'den 115 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Beliçikalı, Real Madrid'e imza attığı günden bugüne 16 kez sakatlık yaşadı.

Los Galacticos'da 3 yılda sadece 66 maça çıkabilen yıldız kanat oyuncusu, bu maçlarda takımına 6 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.