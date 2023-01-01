Hector Bellerin: Ben bir solcuyum

Barcelona'nın defans oyuncusu Hector Bellerin, futbolcuların kazançları nedeniyle bir balonun içinde yaşadığını ve insanlardan uzaklaştığını söyledi.

Barcelona'nın altyapısında yetiştikten sonra Arsenal ve Real Betis'in formasını giyen sağ bek oyuncusu sezon öncesi yuvasına geri döndü.

Barcelona ile 500 bin eurodan daha az bir maaş ile anlaşan Hector Bellerin, takımın en az kazanan futbolcusu konumunda bulunuyor.

Paranın kendisi için çok değerli olmadığını söyleyen futbolcu normal bir hayat yaşamaya çalıştığını söyledi.

"Katalan solcusuyum"

İspanyol diariARA'ya röportaj veren Bellerin, "Evet, ben bir Katalan solcusuyum. Saklayacak hiçbir şeyim yok. Herkesin birbirine yardım ettiği bir topluma ihtiyacımız var. Bu anlamda diğer oyunculardan daha fazla aktivizm görmeyi isterim." dedi.

"Futbolcular artık insanlıktan çıktı"

Astronomik kazançlarıyla ilgili de düşüncelerini belirten Bellerin, "Futbolcular artık insanlıktan çıktılar. Toplumun geri kalanından tamamen yabancılaşmış bir balonun içinde yaşıyoruz. Taraftarlardan her geçen gün daha da uzaklaşıyoruz ve bu hoşuma gitmiyor. Kapitalist bir dünyada yaşıyoruz. Satın alma ve daha fazlasına sahip olma duygusu... Ama bu sizi hiçbir yere götürmez. Zaten bir arabanız varsa, neden on taneye daha ihtiyacınız var? Biz futbolcular diğer insanlara göre daha fazla vergi ödemeliyiz." ifadelerini kullandı.

"Hayatım paraya dayanmıyor"

Artık normal bir hayat yaşadığını söyleyen futbolcu, "İlk profesyonel maaşımla Gucci çanta almıştım. Ama dürüst olmak gerekirse, bunu uzun zaman önce attım. Artık maddi şeyleri umursamıyorum, hayatım paraya dayanmıyor. Çok basit bir hayat yaşıyorum." dedi.