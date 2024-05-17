Heerenveen'in yeni teknik direktörü Robin van Persie oldu Hollanda Eredvisie ekibi Heerenveen, kariyerinin bir döneminde Fenerbahçe'de de oynayan Robin van Persie'yi teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.

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Hollanda Eredvisie'de sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala Heerenveen, yeni teknik direktörünü açıkladı.

33 haftası geride kalan ligde topladığı 37 puanla 10. basamakta yer alan mavi-beyazlı takımın yeni çalıştırıcısı, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Robin van Persie oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adamla iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Robin van Persie, kariyerinde ilk kez birinci adam olarak görev yapacak.

"Harika bir meydan okuma olacak"

Robin van Persie, imzasının ardından şu sözleri sarf etti:

Heerenveen zengin bir geleneğe ve sadık taraftarlara sahip harika bir kulüp. Kulübün sportif hedeflerine ve gelişimine katkıda bulunmak harika bir meydan okuma olacak.

Feyenoord'da çalıştı

40 yaşındaki Robin van Persie, teknik adamlık kariyerinde daha önce Feyenoord'da antrenör olarak görev almış ve Hollanda ekibinin alt yaş gruplarında çalışmıştı.

Fenerbahçe dönemi

2015-2016 sezonun başında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan Fenerbahçe'ye 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Robin van Persie, sarı-lacivertlilere imza atmasıyla büyük bir ses getirmişti.

Fenerbahçe formasını 2.5 yıl giyen yıldız isim, 2017-2018 sezonun devre arasında bedelsiz bir şekilde Hollanda Ligi ekibi Feyenoord'a gitmişti.

Fenerbahçe ile 87 resmi maça çıkan Robin van Persie, sarı-lacivertli forma ile 36 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.