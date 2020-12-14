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Hem gol hem asist krallığında lider olan sağ bek: Tavernier

Hem gol hem asist krallığında lider olan sağ bek: Tavernier

Glasgow Rangers'ta forma giyen James Tavernier, sağ bekte oynamasına rağmen şu ana kadar 11 gol atıp 8 de asist yaptı.