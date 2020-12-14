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- Hem gol hem asist krallığında lider olan sağ bek: Tavernier
Hem gol hem asist krallığında lider olan sağ bek: Tavernier
Glasgow Rangers'ta forma giyen James Tavernier, sağ bekte oynamasına rağmen şu ana kadar 11 gol atıp 8 de asist yaptı.
- Haber Merkezi
- 14.12.2020 - 09:37
İskoçya'nın köklü kulübü Glasgow Rangers'ta forma giyen James Tavernier, sergilediği performansla göz kamaştırıyor.
29 yaşındaki savunmacı, gollerine ve asistlerine yine devam etti. James Tavernier sağ bek olmasına karşın 11 gol atarken, 8 de gol pası verdi.
HEM GOL HEM ASİST KRALI
Tecrübeli oyuncu, İskoçya Ligi'nde hem gol hem de asist kralı konumunda.