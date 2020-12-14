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    Hem gol hem asist krallığında lider olan sağ bek: Tavernier

    Glasgow Rangers'ta forma giyen James Tavernier, sağ bekte oynamasına rağmen şu ana kadar 11 gol atıp 8 de asist yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2020 - 09:37
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    Hem gol hem asist krallığında lider olan sağ bek: Tavernier

    İskoçya'nın köklü kulübü Glasgow Rangers'ta forma giyen James Tavernier, sergilediği performansla göz kamaştırıyor.

    29 yaşındaki savunmacı, gollerine ve asistlerine yine devam etti. James Tavernier sağ bek olmasına karşın 11 gol atarken, 8 de gol pası verdi.

    HEM GOL HEM ASİST KRALI

    Tecrübeli oyuncu, İskoçya Ligi'nde hem gol hem de asist kralı konumunda.

    Hem gol hem asist krallığında lider olan sağ bek: Tavernier #1

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