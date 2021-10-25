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Henri Bienvenu, Fransa'nın 7'nci liginde oynuyor

Henri Bienvenu, Fransa'nın 7'nci liginde oynuyor

2011'de büyük beklentilerle Young Boys'tan Fenerbahçe'ye transfer olan ve 2013'te takımdan ayrılan Henri Bienvenu, 33 yaşında Fransa'da 7. lig düzeyinde mücadele eden Rosières'nin formasını giyiyor.