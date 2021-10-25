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    Henri Bienvenu, Fransa'nın 7'nci liginde oynuyor

    Henri Bienvenu, Fransa'nın 7'nci liginde oynuyor

    2011'de büyük beklentilerle Young Boys'tan Fenerbahçe'ye transfer olan ve 2013'te takımdan ayrılan Henri Bienvenu, 33 yaşında Fransa'da 7. lig düzeyinde mücadele eden Rosières'nin formasını giyiyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2021 - 17:13
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 17:33
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    Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe ve Eskişehirspor formaları giyen Kamerunlu oyuncu Henri Bienvenu, futbol kariyerini Fransa'da sürdürüyor.

    33 yaşındaki oyuncu, Fransa'da 7. lig düzeyindeki Regional 2'da Rosieres forması giyiyor.

    L'Est eclair'nin haberine göre Bienvenu, 3-0'lık Bar-sur-Seine galibiyetinde de 1 gol ile takımına destek sağladı. Bienvenu'nun zaten Aube'de Rosières-pres-Troyes'da yaşadığı belirtilmekte.

    Henri Bienvenu, Fransa nın 7 nci liginde oynuyor #1

    BİR DÖNEM FENERBAHÇE’DE OYNAMIŞTI

    Bienvenu, 2011'de 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Young Boys'tan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

    Sarı-lacivertlilerde beklentileri karşılayamayan Bienvenu, Ocak 2013'te Zaragoza'ya kiralanmış ve 2013-14 sezonu öncesi de Eskişehirspor'a transfer olmuştu.

    Henri Bienvenu, Fransa nın 7 nci liginde oynuyor #2

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