Henüz gol atamayan Vedat Muriç'e eleştiriler artıyor

İtalyan basını ve Laziolu taraftarlar, 7 maçta forma giymesine rağmen gol veya asist üretemeyen Vedat Muriç'i yerden yere vurdu.

Fenerbahçe'nin 17.5 milyon euroya Lazio'ya sattığı Vedat Muriç, henüz beklentileri karşılayamadı.

Şu ana kadar, 3'ü ilk 11'de olmak üzere 7 maça çıkan Kosovalı golcü, fileleri havalandıramadı.

Son olarak 1-1 biten Juventus karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki oyuncu vasatı aşamazken, İtalya'da eleştiriler iyice yükselmeye başladı.

İTALYAN BASINI EN DÜŞÜK PUANI VERDİ

Calciomercato maç haberinde futbolculara verdiği notlarda Vedat'a en düşük puanlardan olan 5'i verdi ve yorum olarak, "Kosovalı forvet yine etkili olamadı. Inzaghi onu ilk 11'de oynatmaya devam ediyor ancak gol atamıyor. 21. dakiakda Savic'in müthiş pasında boş kaleye topu ağlara gönderemedi." ifadelerini kullandı.

LAZIOLU TARAFTARLAR SOSYAL MEDYADA LİNÇ ETTİ

Öte yandan Vedat'ın performansı hakkında sosyal medyada yorum yapan Laziolu taraftarlar, golcü futbolcuyu yerden yere vurdu.

Futbolseverler, "Muriç nasıl futbolcu olmuş? Pas vermeyi bilmiyor, sahadaki hareketleri çok kötü.", "Muriç'i bedavaya geri verin." tarzında yorumlarda bulundu.