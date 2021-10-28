Herrera'yı kırmızı ışıkta hayat kadını soydu

Fransa'da Paris Saint-Germainli futbolcuların yer aldığı saldırı ve soygunlara bir yenisi eklendi.

Fransız basını, Ander Herrera'nın Parc des Princes'in yakınında soyguna uğradığını yazdı.

Point'in haberine göre, gece saatlerinde kırmızı ışıkta bekleyen Herrera'nın arabasına bir hayat kadını binmeye çalıştı. Arabadaki cüzdan ve cep telefonunun gasp edildiği iddia edilirken, olayda hırsız tarafından yaklaşık 200 euro çalındığı belirtiliyor.

SALDIRGANA ŞOFÖRLÜK YAPTI

Haberde, 32 yaşındaki futbolcunun telefonunu geri vermesi karşılığında saldırganı bir adrese götürmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Yakın zamanda başkent Paris'te Lionel Messi'nin kaldığı otelde hırsızlık olayı yaşanırken, Icardi, Dani Alves ve Angel Di Maria'nın evleri maç esnasında soyguna uğramıştı.