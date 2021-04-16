Hertha Berlin, takım olarak karantinaya alındı

Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'de yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle takım karantinaya girdi.

Koronavirüs nedeniyle futbolcuların sık sık testleri pozitif çıkıyor ve karantina süreçleri başlıyor.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin'de de vakalar ortaya çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Pal Dardai, antrenör Admir Hamzagic ve futbolculardan Dodi Lukebakio'nun ardından bir diğer oyuncu Marvin Plattenhardt'ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı aktarıldı.

TÜM TAKIM KARANTİNAYA ALINDI

Bu gelişme üzerine Charlottenburg-Wilmersdorf Sağlık Dairesinin önlemleri sertleştirdiğinin ifade edildiği açıklamada, tüm futbolcuların, teknik kadronun ve takımla yakın çalışanların 14 günlük izolasyona alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu uygulamanın sonucu olarak Hertha Berlin'in, Bundesliga'da Mainz 05, Freiburg ve Schalke 04 ile oynayacağı karşılaşmaların ertelenmesi için Almanya Kulüpler Birliğine (DFL) başvuruda bulunmak zorunda kaldığı kaydedildi.