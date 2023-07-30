Hertha Berlin'de Pal Dardai, 3 oğlunu da maçta oynattı Bundesliga 2'de Fortuna Düsseldorf ile karşılaşan Hertha Berlin'de teknik direktör Pal Durdai, oğulları Marton Palko ve Bence'yi aynı anda oynattı.

Bundesliga 2'de 2023-2024 sezonu resmen başladı. Oynanan ilk hafta mücadelesinde ise Fortuna Düsseldorf ile Hertha Berlin karşı karşıya geldi.

Merkur Spiel Arena'da oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi ekip Düsseldorf oldu. Kırmızı-beyazlı ekibe sezonun ilk 3 puanını getiren golü ise 51. dakikada Daniel Ginczek kaydetti.

Aynı anda oynadılar

Bu lig mücadelesinde ise ilginç bir olay yaşandı. Hertha Berlin'in teknik direktörü Pal Dardai, takım kadrosunda yer alan 3 oğlunu da oyuna alarak anda anda sahada olmalarını sağladığı değişiklikler yaptı.

Maça ilk 11'de başlayan Marton Dardai'nin yanı sıra 30. dakikada sakatlanan arkadaşı yerine oyuna giren Palko Dardai ve 78. dakikada Bence Dardai maçta aynı anda sahada kalmayı başardı ve tarihe de bir ilk olarak not düşüldü.