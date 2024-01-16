Hertha Berlin'i yasa boğan ölüm! Kulüp başkanı vefat etti Hertha Berlin, kulüp başkanı Kay Bernstein'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

ensonhaber.com

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hertha Berlin, kulüp başkanı Kay Bernstein'in ölümüyle sarsıldı.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, 43 yaşındaki başkan Bernstein'in hayatını kaybettiği belirtildi.

"Mahremiyete saygı gösterin"

Hertha Berlin'den yapılan açıklamada, Bernstein'in beklenmedik vefatı nedeniyle kulüp ve çalışanların büyük bir üzüntü duyduğu kaydedildi ve, "Tüm Hertha ailesi Kay'in vefatının yasını tutuyor. Bu zor zamanda herkesin ailesinin mahremiyetine saygı göstermesini rica ediyoruz." denildi.