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    Heung-Min Son'a yeni sözleşme ödülü

    Tottenham Hotspur yönetimi Heung-Min Son yükselen performansı nedeniyle yeni bir kontratla ödüllendirilecek.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 16:13
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    Heung-Min Son'a yeni sözleşme ödülü

    Tottenham, formda oyuncusu Heung-Min Son'u yeni sözleşmeyle ödüllendirecek.

    HAFTADA 200 BİN STERLİN

    İngiliz basınında yer alan haberlere göre, kulübün sahibi Joe Lewis'in Güney Koreli yıldıza haftada 200 bin sterlin değerinde yeni bir kontrat önermeyi düşünüyor.

    Spurs, 2023 yılında sona erecek sözleşmesi öncesi Son'u takımda tutmayı planlarken, görüşmelerin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

    Son'un yeni anlaşması kulübün en çok kazananlarından biri olan Harry Kane ile aynı olacak.

    Bu sezon Premier Lig'de 7 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 8 gol ve 2 asist üretti.

    Heung-Min Son a yeni sözleşme ödülü #1

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