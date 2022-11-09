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    Heung-Min Son'dan Dünya Kupası müjdesi

    Tottenham'ın, Marsilya ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında sakatlık yaşayan Heung-Min Son, Dünya Kupası'nda forma giyebileceğini açıkladı.
    • 09.11.2022 - 16:56
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 17:13
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    Heung-Min Son'dan Dünya Kupası müjdesi

    Tottenham forması giyen Heung-Min Son, Dünya Kupası'nda forma giymesine engel bir durum olmadığını açıkladı.

    İngiliz ekibinin, Marsilya ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçta sakatlık yaşayan Güney Koreli futbolcu, Dünya Kupası'nda olacağını açıkladı.

    "Sabırsızlanıyorum"

    30 yaşındaki oyuncu, Instagram adresinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

    "Herkese merhaba. Geçen hafta aldığım tüm destek mesajları için herkese teşekkür etmek istiyorum. Birçoğunu okudum ve gerçekten herkese minnettarım. Ülkenizle Dünya Kupası'nda forma giymek birçok çocuğun hayalidir, tıpkı bir zamanlar benim olduğu gibi. Dünya Kupası'nı kaçırmayacağım. Güzel ülkemizi temsil etmek için sabırsızlanıyorum. Yakında görüşmek üzere."

    Heung-Min Son dan Dünya Kupası müjdesi #1


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