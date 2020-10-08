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    Higuain MLS'teki ilk golünü frikikten attı

    Higuain MLS'teki ilk golünü frikikten attı

    MLS'te Inter Miami'nin deplasmanda NY Red Bulls'u 2-1 yendiği Gonzalo Higuain, attığı frikik golüyle takımını galibiyete taşıdı.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2020 - 10:52
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    Serbest kaldıktan sonra Inter Miami'ye transfer olan Juventus'un eski santforu Gonzalo Higuain, ABD'deki suskunluğunu bozdu.

    TOPA MÜTHİŞ VURDU

    Takımının NY Red Bulls'u 2-1 yendiği karşılaşmada 81. dakikada muhteşem bir frikik golüne imza atan Higuain, MLS'teki ilk golünü de frikikten atmış oldu.

    Higuain MLS'teki ilk golünü frikikten attı - İZLE

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