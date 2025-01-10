Hindistan'da bavuldan 'timsah kafatası' çıktı

DHA

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’deki Havalimanı'nda ilginç bir olay yaşandı.

Bavulunda timsah kafatası taşıdığı belirlenen 32 yaşındaki Kanadalı turist yakalandı.

YAVRU TİMSAHA AİT

Havalimanı gümrüğü tarafından yapılan açıklamada,“Yapılan incelemede krem rengi bir beze sarılmış yaklaşık 777 gram ağırlığında yavru bir timsahın çenesine benzeyen, keskin dişleri olan bir kafatası bulundu.” ifadeleri kullanıldı.

"KORUMA ALTINDAKİ BİR TÜR"

Orman ve Vahşi Yaşam Birimi, kafatasının yapılan incelemeler sonucu Hindistan’ın Yaban Hayatı Koruma Yasası kapsamında koruma altındaki bir türe ait olduğunu açıkladı.