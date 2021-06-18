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    Hırvatistan ile Çekya yenişemedi

    Hırvatistan ile Çekya yenişemedi

    EURO 2020 D Grubu'nda Hırvatistan ile Çekya 1-1 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2021 - 20:54
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 20:56
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    EURO 2020 D Grubu 2. maçında Hırvatistan ile Çekya karşı karşıya geldi. Glasgow'daki Hampden Park'ta oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

    Hırvatistan ile Çekya yenişemedi #1

    MAÇTA 3 PUAN ÇIKMADI

    Çekya, 37. dakikada golcüsü Schick'in attığı golle öne geçerken, Hırvatistan'ın beraberlik sayısı 47. dakikada Ivan Perisic'ten geldi. Hırvatistan'da Domagoj Vida, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

    Bu skorun ardından Hırvatistan gruptaki ilk puanını aldı, Çekya ise 4 puana yükseldi.

    Grubun son haftasında Çekya ile İngiltere karşılaşacakken, Hırvatistan ise İskoçya ile kozlarını paylaşacak.

    Hırvatistan ile Çekya yenişemedi #2

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