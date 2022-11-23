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    Hırvatistan ile Fas golsüz berabere kaldı

    Hırvatistan ile Fas golsüz berabere kaldı

    Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Hırvatistan ile Fas 0-0 berabere kaldı.
    • 23.11.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 16:07
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    Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Hırvatistan ile Fas karşılaştı.

    Al Bayt Stadyumu'nda oynanan maçın genelinde Hırvatistan'ın üstünlüğü olsa da Fas, kazandığı toplarla etkili olmaya çalıştı. 90 dakika boyunca iki takım da meşin yuvarlağı çizgiden geçiremedi ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

    Hırvatistan ile Fas golsüz berabere kaldı #1

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    Saiss ilk 11'deydi

    Fas'ta forma giyen Beşiktaşlı futbolcu Romain Saiss, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

    Grubun diğer maçında Belçika ile Kanada, bugün saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Fas, Grubun bir sonraki haftasında Belçika ile karşılaşacak. Hırvatistan ise Kanada ile karşı karşıya gelecek.

    Hırvatistan ile Fas golsüz berabere kaldı #2

    Hırvatistan ile Fas golsüz berabere kaldı #3


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