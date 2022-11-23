Hırvatistan ile Fas golsüz berabere kaldı

Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Hırvatistan ile Fas 0-0 berabere kaldı.

Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Hırvatistan ile Fas karşılaştı.

Al Bayt Stadyumu'nda oynanan maçın genelinde Hırvatistan'ın üstünlüğü olsa da Fas, kazandığı toplarla etkili olmaya çalıştı. 90 dakika boyunca iki takım da meşin yuvarlağı çizgiden geçiremedi ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.





En yaşlı futbolcu Modric oldu

Luca Modric, Hırvatistan Milli Takım tarihinin en yaşlı futbolcusu oldu.

Saiss ilk 11'deydi

Fas'ta forma giyen Beşiktaşlı futbolcu Romain Saiss, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Grubun diğer maçında Belçika ile Kanada, bugün saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Fas, Grubun bir sonraki haftasında Belçika ile karşılaşacak. Hırvatistan ise Kanada ile karşı karşıya gelecek.



