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    Hocasıyla tartışan Edin Dzeko kadro dışı bırakıldı

    Roma'nın deneyimli golcüsü Edin Dzeko, teknik direktör Fonseca ile tartıştığı için Spezia maçının kadrosuna alınmadı.
    • Haber Merkezi
    • 23.01.2021 - 10:26
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    Hocasıyla tartışan Edin Dzeko kadro dışı bırakıldı

    Spezia müsabakasının ardından Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca ile sert şekilde tartışan golcü futbolcu Edin Dzeko'ya ceza kesildi.

    Bosna Hersekli oyuncu, yine Spezia ile bu sefer ligde yapılacak maç öncesi kadroya alınmadığı açıklandı.

    SAKATLIĞI VAR DEDİ

    Teknik Direktör Fonseca, bugün maç öncesi düzenlediği basın toplantısında, Dzeko'nun dizindeki rahatsızlık sebebiyle maçın kadrosunda yer almadığını söyledi.

    ARANIZ NASIL SORUSUNA CEVAP VERMEDİ

    Dzeko ile iletişimlerinin nasıl olduğu sorulan Fonseca, "Başka bir şey söylemiyorum. Ben yarınki mücadeleye odaklanmış durumdayım." yanıtını vermekle yetindi.

    Hocasıyla tartışan Edin Dzeko kadro dışı bırakıldı #1

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