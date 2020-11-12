Dolar
7.68
-1.4689%
Euro
9.072
-1.2711%
Altın
1875.84
0.6438%
Borsa
1271.75
-0.5839%
G. Altın
463.029
-0.8509%
Bitcoin
124001.18
0.6925%
EXEN Coin
12.33
0.73%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Hoffenheim'da tüm takım karantinada

    Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Hoffenheim'da 3 kişinin daha koronavirüse yakalanmasının ardından, tüm takım karantinaya alındı.
    • AA
    • 12.11.2020 - 03:34
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hoffenheim'da tüm takım karantinada

    Alman kulübü Hoffenheim'dan yapılan açıklamada, Danimarkalı Robert Skov ve İsrailli Munas Dabbur'un dün ülkelerinin milli takımlarında koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı, bugün de Sebastian Rudy ve Ishak Belfodil ile teknik ekipten bir kişinin testinin pozitif olduğunun bildirildiği ifade edildi.

    TÜM TAKIM İZOLE EDİLDİ

    Hafta sonu da oyunculardan Bruun Larsen ile takımda çalışan bir kişinin koronavirüsE yakalandığının anımsatıldığı açıklamada, artan vakalardan sonra tüm takımın karantinaya alındığı kaydedildi.

    Hoffenheim da tüm takım karantinada #1

    MİLLİ TAKIMLARDA OYUNCULAR DA TAKİPTE

    Açıklamada, ortaya çıkan vakalardan dolayı dünkü antrenmanın iptal edildiği aktarılarak, milli takımlarda bulunan oyuncularla ve sağlık daireleriyle sürekli iletişim halinde olunduğu bilgisi paylaşıldı.

    SPORTİF DİREKTÖR: "NASIL OLUR ANLAMIYORUM"

    Hoffenheim'ın sportif direktörü Alexander Rosen, aylardan beri titizlikle hijyen kurallarına uyduklarını belirterek, vakaların çokluğuna anlam veremediğini dile getirdi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir