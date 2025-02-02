Hollanda Ligi'nde skandal! Fortuna Sittard 12 kişiyle oynadı

Haber Merkezi

Hollanda Eredivisie'de Robin van Persie'nin çalıştırdığı Heerenveen ile Fortuna Sittard arasında oynanan maç, büyük bir skandala sahne oldu.

Fortuna Sittard'ın 12 oyuncuyla sahada kalması, maçın gidişatını değiştirdi ve Van Persie'nin isyanına neden oldu.

88. DAKİKADA YAŞANAN KAOS

Fortuna Sittard, maçın 88. dakikasında Ryan Fosso ve Jasper Dahlhaus'un yerine Owen Johnson ve Darijo Grujcic'i oyuna sokmak istedi. Ancak, Edouard Michut'un saha kenarına gelip kulübeye yürümesi herkesin kafasını karıştırdı. Michut, oyundan çıkmadı ve hocasından talimat alarak sahaya geri döndü.

12 OYUNCUYLA HÜCUM!

Oyuna giren Johnson ve Grujcic ile birlikte Fortuna Sittard, sahada 12 oyuncuyla kaldı. Sadece Ryan Fosso'nun oyundan alınmasıyla yaşanan bu skandal, Heerenveen'in savunmasına hücum edilmesine neden oldu. Robin van Persie'nin durumu fark etmesi üzerine hakem oyunu durdurdu ve Jasper Dahlhaus da oyundan çıkarıldı.

MAÇIN SONUCU DEĞİŞTİ

Oyunun durduğu pozisyondan sonra korner kazanan Fortuna Sittard, kullandığı vuruşta golü buldu ve maç 2-2 sona erdi. Bu skandal gol, Heerenveen tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı.

ROBIN VAN PERSİE'DEN İSYAN!

Maçın ardından çılgına dönen Robin van Persie, yaşananlar karşısında isyan etti. Van Persie, hakem kararlarını ve Fortuna Sittard'ın 12 oyuncuyla oynamasını protesto ederek, maçın adil bir şekilde sonuçlanmadığını belirtti.