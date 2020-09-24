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    Hollanda Milli Takımı'nın başına Frank de Boer getirildi

    Hollanda Milli Futbol Takımı'ndan ayrılan Ronald Koeman'ın yerine Frank de Boer'a teknik direktörlük görevi verildi.
    • AA
    • 24.09.2020 - 01:33
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    Hollanda Milli Takımı'nın başına Frank de Boer getirildi

    Ronald Koeman'ın Barcelona'nın başına geçmesiyle boşalan göreve, bir diğer Hollandalı teknik adam Frank de Boer getirildi.

    2 YIL MİLLİ TAKIMIN BAŞINDA

    Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 50 yaşındaki De Boer ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

    OYUNCULUK VE HOCALIK KARİYERİ

    Futbolculuk döneminin büyük kısmını Ajax ve Barcelona'da geçiren De Boer, 2003-2004 sezonunda ise Galatasaray'da oynamıştı.

    Teknik direktörlük kariyerine başladığı ülkesinin Ajax takımıyla 2011'den 2014'e kadar üst üste 4 yıl lig şampiyonluğu yaşayan De Boer, Inter, Crystal Palace ve Atlanta United kulüplerini de çalıştırdı.

    Hollanda Milli Takımı nın başına Frank de Boer getirildi #1

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