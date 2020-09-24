Hollanda Milli Takımı'nın başına Frank de Boer getirildi

Hollanda Milli Futbol Takımı'ndan ayrılan Ronald Koeman'ın yerine Frank de Boer'a teknik direktörlük görevi verildi.

Ronald Koeman'ın Barcelona'nın başına geçmesiyle boşalan göreve, bir diğer Hollandalı teknik adam Frank de Boer getirildi.

2 YIL MİLLİ TAKIMIN BAŞINDA

Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 50 yaşındaki De Boer ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

OYUNCULUK VE HOCALIK KARİYERİ

Futbolculuk döneminin büyük kısmını Ajax ve Barcelona'da geçiren De Boer, 2003-2004 sezonunda ise Galatasaray'da oynamıştı.

Teknik direktörlük kariyerine başladığı ülkesinin Ajax takımıyla 2011'den 2014'e kadar üst üste 4 yıl lig şampiyonluğu yaşayan De Boer, Inter, Crystal Palace ve Atlanta United kulüplerini de çalıştırdı.