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    Hollanda'da ayın oyuncusu Orkun Kökçü

    Hollanda Eredivisie Ligi takımlarından Feyenoord forması giyen milli oyuncu Orkun Kökçü, ligde mart ayının en iyi oyuncusu seçildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2021 - 11:30
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    Hollanda'da ayın oyuncusu Orkun Kökçü

    Feyenoord'da top koşturan Orkuk Kökçü, mart ayında gösterdiği performansla Eredivisie Ligi'nde 21 yaş altı oyuncular arasında en iyisi olarak gösterildi.

    3 MAÇTA 2 GOL 1 ASİST

    20 yaşındaki oyuncu Mart ayında oynanan 3 karşılaşmada 3 gole etki etti. Takımı adına 2 gol kaydeden futbolcu 1 asist yaptı.

    Bu sezon Feyenoord formasıyla 24 karşılaşmaya çıkan milli oyuncu 2 gol atıp 2 asist yaptı.

    Ayın oyuncusu, Eredivisie Ligi'nin ana sponsorları ESPN ve KPN tarafından seçiliyor.

    Hollanda da ayın oyuncusu Orkun Kökçü #1

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