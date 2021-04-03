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Hollanda'da ayın oyuncusu Orkun Kökçü
Hollanda Eredivisie Ligi takımlarından Feyenoord forması giyen milli oyuncu Orkun Kökçü, ligde mart ayının en iyi oyuncusu seçildi.
- Haber Merkezi
- 03.04.2021 - 11:30
Feyenoord'da top koşturan Orkuk Kökçü, mart ayında gösterdiği performansla Eredivisie Ligi'nde 21 yaş altı oyuncular arasında en iyisi olarak gösterildi.
3 MAÇTA 2 GOL 1 ASİST
20 yaşındaki oyuncu Mart ayında oynanan 3 karşılaşmada 3 gole etki etti. Takımı adına 2 gol kaydeden futbolcu 1 asist yaptı.
Bu sezon Feyenoord formasıyla 24 karşılaşmaya çıkan milli oyuncu 2 gol atıp 2 asist yaptı.
Ayın oyuncusu, Eredivisie Ligi'nin ana sponsorları ESPN ve KPN tarafından seçiliyor.