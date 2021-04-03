Hollanda'da ayın oyuncusu Orkun Kökçü

Hollanda Eredivisie Ligi takımlarından Feyenoord forması giyen milli oyuncu Orkun Kökçü, ligde mart ayının en iyi oyuncusu seçildi.

Feyenoord'da top koşturan Orkuk Kökçü, mart ayında gösterdiği performansla Eredivisie Ligi'nde 21 yaş altı oyuncular arasında en iyisi olarak gösterildi.

3 MAÇTA 2 GOL 1 ASİST

20 yaşındaki oyuncu Mart ayında oynanan 3 karşılaşmada 3 gole etki etti. Takımı adına 2 gol kaydeden futbolcu 1 asist yaptı.

Bu sezon Feyenoord formasıyla 24 karşılaşmaya çıkan milli oyuncu 2 gol atıp 2 asist yaptı.

Ayın oyuncusu, Eredivisie Ligi'nin ana sponsorları ESPN ve KPN tarafından seçiliyor.